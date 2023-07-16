В Омске при столкновении двух легковушек пострадала 5-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске в субботу днем, 15 июля, при столкновении двух легковушек в Центральном округе пострадали два человека, в том числе 5-летний ребенок.

Предварительно установлено, что водитель, 45-летний водитель «Хундай» на пересечении улиц 27-й Северная и 11-й Амурская не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ладой», за рулем которой находилась 40-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водителю «Хундая», а также пассажирка «Лады» — 5-летняя девочка. Им понадобилась помощь медиков.

Полицейские проводят проверку, по итогам которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства произошедшего.

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