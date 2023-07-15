В Омске задержали педофила, который изнасиловал двух 8-летних девочек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омске в Октябрьском округе накануне был задержан 35-летний мужчина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 8-летних девочек.
- По версии следствия, 12 июля около 20 часов на улице 20 лет РККА в Омске 35-летний неработающий мужчина, увидев на улице двух ранее незнакомых 8-летних девочек, совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера. В настоящее время проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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