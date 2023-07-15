Из-за непогоды были задержаны вылеты сразу шести авиарейсов из омского аэропорта

Фото: сайт авиакомпании «Аврора».

В утренние часы в субботу из Омска были задержаны вылеты сразу шести авиарейсов. Причиной стала непогода - дождь и сильный ветер, облачность. Среднее время ожидания пассажиров составило до 30 минут.

Так рейс авиакомпании «Победа» из Омска в Москву вместо 5:05 часов утра вылетел в 05:21. Самолет «Уральских авиалиний» и тоже в столицу перенесели с 6:35 на 6:56.

Вовремя не вылетели самолеты в Санкт-Петербург, один из них вместо 6:40 часов отправился в рейс в 7:15 часов, другой - вместо 9:05 часов вылетел в 9:20.

Наконец, два авиарейса - один в Новосибирск вылетел не в 10:25 часов, а в 11:04 часов, и в Сочи - вместо 10:45 часов отправились в путь в 11:00 часов.

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