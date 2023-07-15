После встречи с семьей участника СВО Хоценко сообщил о расширении списка мер поддержки омичей

С началом выходных в ходе рабочей поездки в Шербакульский район глава Омского региона Виталий Хоценко и заведующая региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Чайка побывали в гостях у семьи участника специальной военной операции Сергея Яготина.

Сергей работал машинистом зернотока, затем трактористом в СПК «Максимовский». Был мобилизован в сентябре 2022 года. Сейчас проходит службу в Вооруженных силах Российской Федерации, дислоцирующихся в Донецкой народной республике. Глава региона пообщался с супругой бойца Вероникой и дочерьми – Натальей и Татьяной. Обе учатся в местной общеобразовательной школе. Дети рассказали, что очень скучают по папе. Но они понимают: отец выполняет свой долг перед Родиной.

Виталий Хоценко поблагодарил Веронику Яготину за воспитание детей в духе любви к своей Отчизне.

- Супруга бойца Вероника рассказала, что когда Сергей получил повестку, без сомнений пошел защищать Родину. Семья воспитывает замечательных близняшек Наташу и Таню. Всю поддержку от государства семьи наших героев получат. Перечень мер поддержки будем расширять, — сказал Виталий Хоценко.

Стоит отметить, что с открытием в Омской области филиала государственного фонда «Защитники Отечества» все возникающие вопросы решаются быстрее и проще. Он располагается в здании по адресу улица Петра Некрасова, 3. В центре ветераны спецоперации могут получить юридическую и психологическую помощь, а также проконсультироваться у специалистов в режиме одного окна по всем вопросам. Основная задача фонда — сопровождение и помощь ветеранам специальной военной операции и семьям военнослужащих.