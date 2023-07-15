Вдвое больше, чем год назад: С начала лета в Омской области утонули 28 человек

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала лета в Омской области утонули уже 28 человек, это вдвое больше, чем в прошлом году. На 14 июля 2022 года статистика говорит о 14-ти погибших в водоемах. Печальную статистику привел заместитель начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области Александр Дедков.

- На водоемах Омской области с начала лета произошло 36 происшествий, в которых погибло 28 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло 15 происшествий, в которых погибло 12 человек. В этом году спасти удалось 8 человек, в прошлом — 4, - рассказал Ддедков.

Ситуацию спасатели назыывают критической. Омичи чересчур расслабляются в воде и у воды, зачастую употребляя алкоголь. Также в список причин трагедий входит купание в несанкицонированных и непредназначенных для этого местах.

Сейчас в Омске оборудованы шесть пляжей, где есть спецсредства и дежурят спасатели. Заранее водолазы проверяют дно реки, очищая его от мусора.

Есть оборудованные пляжи в районах области.

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