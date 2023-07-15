В один из дней аномальной жары омичи выпили рекордные 427 тысяч кубометров воды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В один из дней аномальной жары, которая накрывала Омск еще пару дней назад, а именно 12 июля 2023 года омичи выпили рекордные 427 тысяч кубометров воды. Анализ водозабора провели специалисты ресусрной компании «ОмскВодоканал». При этом немногим меньше - 424 тысячи кубометров воды - жители Омска выпили 13 июля и 410 тысяч 11 июля.

Специалисты отмечают, что в среднем за день в летний период омичи тратили около 350 тысяч кубометров воды.

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