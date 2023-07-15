30 осужденных из Омска будут работать в парке 30-летия ВЛКСМ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске мэр Шелест подписал изменения в действующее постановление о расширении списка мест в городе, где осужденные смогут выполнять обязательные или исправительные работы.

Согласно документу, отныне в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ понесшие наказание омичи смогут выполнять назначенные судом общественные работы. Всего такая работа одноврмененно предусмотрена для 30 человек. А по Октябрьскому округу - 128.

Как правило, осужденные занимаются благоустройством, уборкой улиц, придомовых территорий,озеленением, ремонтом дорог, строительными, малярными и другими работами.

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