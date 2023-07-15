Проект одобрен: В Омске завершат 20-летний долгострой на улице Яковлева

Фото: МЛСН.ру.

Возможно, в скором времени в Омске достроят ЖК с 20-летней историей «Золотые купола». Как сообщает «СуперОмск», накануне выдано положительное заключение экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Проект достройки 280-квартирного кирпичного жилого дома на пересечении улиц Тарской – Яковлева одобрила госэкспертиза региона. Подготовкой занималось ООО «Проектный институт «Горпроект» Андрея Бобровникова, застройщиком выступит «Фонд защиты прав – граждан участников долевого строительства».

- По нашим проектам уже три дома достраиваются, сроки окончания этих работ до конца 2023 года. Конкретно этот объект на Тарской – Яковлева очень большой, он долго стоял без движения, по нему есть крупные проблемы с документацией. Исходно-разрешительная документация датирована серединой 00-х годов, прошло почти уже 20 лет, с тех пор изменились законы, многое изменилось. Было много сложностей. Но общими усилиями с заказчиком удалось собрать все в одно целое. Остались технические процедуры, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее, – пояснил в источнике генеральный директор «Горпроекта».

Вспомним, что ранее комплекс задумывался элитным. Его первый руководитель - глава «Сибирской промышленно-энергетической компании» Владимир Дрокин скрылся. На тот момент обманутые дольщики вложили в покупку около 32 миллионов рублей. После 10 лет укрывательств беглого руководителя приговорили к реальному сроку, который истек в 2022 году. При этом в 2021 году долгострой перешел к Фонду дольщиков.

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