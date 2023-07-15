Хоценко отправил гуманитарный груз в ДНР из Исилькульского района Омской области

Накануне из Исилькуля Омской области в ДНР состоялась отправка гуманитарного груза весом 30 тонн. В боре необходимого для военнослужащих - средств связи, тепловизоров, коллиматорных прицелов, маскировочных сетей, продуктов питания - приняли участие местные жители и население Называевского района.

- Сегодня мы отправляем гуманитарный груз, собранный двумя районами — Исилькульским и Называевским. Очень символично, что это происходит на площади, которая носит имя Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Все в жизни повторяется: во время Великой Отечественной было сложно, но страна выстояла и победила. И сегодня тоже непросто, но Россия выстоит, и в ближайшее время наши ребята вернутся с победой домой. Спасибо вам за то, что вы делаете бескорыстно и искренне, спасая жизни наших бойцов. Омская область до последнего будет снабжать ребят всем необходимым, - сообщил глава Омского региона Виталий Хоценко.

После отправки врио губернатора побывал в гостях у семьи одного из военнослужащих.

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