Омскими аттракционами заинтересовалась городская прокуратура

Фото: прокуратура Омской области

Омская прокуратура проверит, насколько безопасно кататься на аттракционах в городских парках развлечений. Из-за аномальной жары из строя все чаще стали выходить городские аттракционы. Настолько часто, что ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Так, сегодня утром, 14 июля, в парке имени 30-летия ВЛКСМ внезапно пропало электричество. По этой причине работа аттракционов была приостановлена. Как сообщили в пресс-службе компании, на электроподстанции парка произошла авария. А накануне внезапное отключение электричества случилось в парке развлечений «Вокруг света».

Надзорное ведомство организовало проверку в омских парках развлечений. Сегодня, 14 июля, сотрудники прокуратуры уже выезжали в один из парков развлечения. На месте также работали специалисты регионального Гостехнадзора. Они помогали оценивать техническое состояние аттракционов.

– В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — подчеркнули в областной прокуратуре.

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