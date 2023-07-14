Иван Игумнов из «Динамо» теперь играет за омский «Авангард»

Фото: Иван Игумнов. Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

Как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», омский клуб обзавелся новым нападающим в лице Ивана Игумнова. Форвард появился в команде в результате обмена игроками. Контракт заключили на два года.

В свою очередь команду столичного «Динамо» пополнил Артем Кулаков. Также московскому клубу выплатили денежную компенсацию.

По информации ХК «Авангард», в прошедшем сезоне Иван Игумнов провел за «Динамо» 47 матчей. В них он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+4». В «Авангарде» он будет играть под 14 номером.

– Конкуренция за место в основе крайне важна для успешного выступления команды. Игумнов – настоящий боец, трудолюбивый форвард, который всегда доигрывает свои моменты до конца и может самостоятельно создать с нуля голевую ситуацию. Иван обладает взрывной скоростью, хорошо держит силовую борьбу, может сыграть в центре и эффективно отработать в неравных составах, – охарактеризовал нового члена команды генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

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