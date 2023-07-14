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НовостиОбщество14 июля 2023 15:35

Рядом с парком «Зеленый остров» появится многоэтажка от совладельцев «Пивомана»

Многоэтажный дом возведет ООО «Специализированный застройщик „Импарк“»
Елена УРМАНОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре города, возле парка «Зеленый остров» в скором времени появится еще одна многоэтажка. Об этом сообщает «Город55».

Положительное заключение экспертизы уже получено. Его выдало ООО «Базис». Проектную документацию подготовила омская компания ООО «ПИ „Горпроект“».

Построит многоэтажный дом ООО «Специализированный застройщик „Импарк“». Как сообщает новостное издание, совладельцами фирмы в равных долях являются Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин. Им же принадлежит сеть пивных магазинов «Пивоман» в Омске, а также Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

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