Рядом с парком «Зеленый остров» появится многоэтажка от совладельцев «Пивомана»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре города, возле парка «Зеленый остров» в скором времени появится еще одна многоэтажка. Об этом сообщает «Город55».

Положительное заключение экспертизы уже получено. Его выдало ООО «Базис». Проектную документацию подготовила омская компания ООО «ПИ „Горпроект“».

Построит многоэтажный дом ООО «Специализированный застройщик „Импарк“». Как сообщает новостное издание, совладельцами фирмы в равных долях являются Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин. Им же принадлежит сеть пивных магазинов «Пивоман» в Омске, а также Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

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