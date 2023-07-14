В Омске от удара молнии в трамвае №7 случился пожар

Фото: 2ГИС
ЧП произошло в поселке Амурский в 15:30. Там в трамвай, следовавший по маршруту № 7 в сторону 11-й Ремесленной, попала молния.
От удара молнии трамвай загорелся. На момент ЧП в салоне находилось два пассажира. Однако благодаря водителю никто не пострадал.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации города Омска, не растерявшись, водитель справился с пожаром с помощью огнетушителя. Пассажиры успешно эвакуировались.
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