В Омске от удара молнии в трамвае №7 случился пожар

Фото: 2ГИС

ЧП произошло в поселке Амурский в 15:30. Там в трамвай, следовавший по маршруту № 7 в сторону 11-й Ремесленной, попала молния.

От удара молнии трамвай загорелся. На момент ЧП в салоне находилось два пассажира. Однако благодаря водителю никто не пострадал.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города Омска, не растерявшись, водитель справился с пожаром с помощью огнетушителя. Пассажиры успешно эвакуировались.

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