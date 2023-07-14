Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главой Нижнеомского муниципального района стал Анатолий Стадников. Об этом сообщает правительство Омской области.

Определяли руководителя местные депутаты из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

К слову, Анатолий Стадников родился 7 ноября 1950 года в деревне Отрадновка Нижнеомского района. Окончил Омский сельскохозяйственный институт имени Кирова. В разные годы работал директором совхоза «Хомутинский», начальником Управления сельского хозяйства Нижнеомского района. В мае 1987 года был избран председателем исполнительного комитета Нижнеомского районного Совета народных депутатов. Более десяти лет является главой района.Анатолий Стадников стал главой Нижнеомского муниципального района

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