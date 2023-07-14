Омичи за аномально жаркую погоду употребили рекордное количество воды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара сказалась не только на выдержке электроэнергии, но и на потреблении воды. В «ОмскВодоканале» анализировали водозабор на минувшей неделе.

Оказалось, что рекордным днем стала среда, 12 июля. Тогда жители Омска употребили 427 тысяч кубометров. Чуть меньше - 424 тысячи - выпили в четверг, 410 тысяч - во вторник, 11 июля.

Специалисты отмечают, что в среднем за день в летний период омичи тратили около 350 тысяч кубометров воды.

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