Омичи за аномально жаркую погоду употребили рекордное количество воды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Аномальная жара сказалась не только на выдержке электроэнергии, но и на потреблении воды. В «ОмскВодоканале» анализировали водозабор на минувшей неделе.
Оказалось, что рекордным днем стала среда, 12 июля. Тогда жители Омска употребили 427 тысяч кубометров. Чуть меньше - 424 тысячи - выпили в четверг, 410 тысяч - во вторник, 11 июля.
Специалисты отмечают, что в среднем за день в летний период омичи тратили около 350 тысяч кубометров воды.
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