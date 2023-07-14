9 лет тюрьмы и 1,5 млн рублей жене погибшего выплатит омич, который зарезал своего друга

Фото: УМВД России по Сахалинской области

Омич, который зарезал своего друга, выплатит 1,5 млн рублей жене погибшего и отсидит в тюрьме 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел в Горьковском районе. Там 43-летний сельчанин поссорился с товарищем и схватился за нож. Всего пару ударов хватило, чтобы мужчины не стало.

Свою вину подсудимый признал полностью.

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