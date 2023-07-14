Совет по улучшению качества жизни населения появится при правительстве Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

При правительстве Омской области появится Совет по улучшению качества жизни населения. Соответствующий документ подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

В тексте Указа от 13 июля 2023 года сказано, что орган будет создан для «повышение уровня удовлетворенности жителей Омской области качеством услуг в социальной сфере».

Возглавит совещательный орган лично врио губернатора Виталий Хоценко, заместителем назначен вице-губернатор Владимир Куприянов. Сюда же вошли вице-губернаторы Олег Заремба и Иван Кротт, министр экономики Анна Негодуйко, министр здравоохранения Александр Мураховский, глава минпрома Андрей Посаженников, руководители общественных организаций.

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