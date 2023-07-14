Покраска семи стел «Омск» перед въездами в город обойдется в 1,8 млн рублей

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1,8 млн рублей потратят на покраску стел «Омск», которые располагаются на въездах в город. По остаточному принципу торги выиграло ООО «Студия интерактивных технологий».

Объекты, которые требуется обновит, находятся на Исилькульском, Красноярском, Пушкинском, Русско-Полянском, Тюкалинском, Черлакском и Сыропятском трактах. За 60 дней их должны помыть и покрасить.

К слову, ранее сообщалось, что на эти же стелы добавят надпись «город трудовой доблести».

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