В Омске завершается монтаж остановок на улицах Жукова, Фрунзе и Булатова

На улицах Жукова, Фрунзе и Булатова завершается монтаж остановок. Об этом сообщает горадминистрация.

Все 10 остановочных навесов, которые сделаны из металла и прочного стекла, устанавливает ООО «СТ Курс».

– Специалистами департамента транспорта продолжается мониторинг ситуации на тех участках улично-дорожной сети, которых коснулись изменения в схемах движения ряда маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса. В числе прочего мы анализируем пассажиропоток и наполняемость салонов, – рассказал директор дептранса Вадим Кормилец

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