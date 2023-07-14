Егор Горбатенко и Рустам Мингазов из ДНР ждут назначения в правительство Омской области

Фото: Коммерческие вести

Назначения в правительство Омской области ждут Егор Горбатенко и Рустам Мингазов из ДНР. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Их персоны были замечены на выступлении врио губернатора Виталия Хоценко в рамках ежегодного отчета. Рассказывать новоиспеченному руководителю региона пришлось про итоги деятельности экс-губернатора Александра Буркова.

Помимо областных депутатов и министров, на мероприятие были приглашены силовики, городские чиновники и депутаты, общественники, главы сельских районов, руководители предприятий.

Среди слушателей были замечены представители команды нового губернатора - его соратники по работе в минпромторге России и на Донбассе: Рустам Мингазов, работавшего первым заместителем председателя правительства ДНР, и Егор Горбатенко, из ДНР, который был помощником председателя правительства Виталия Хоценко.

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