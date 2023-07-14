В Омской области разыскивают 64-летнего мужчину без ног и с татуировками

Фото: «ДоброСпасОмск».

В Омской области разыскивают 64-летнего мужчина без ног, пропавшего более двух недель назад.

Как сообщили в поисково-спасательно отряде «ДоброСпасОмск», 28 июня мужчина вышел из дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного по улице Дачной в поселке Дачный Омского района, и не вернулся.

Приметы: рост 163 сантиметра, прямые седые короткие волосы, седые борода и усы, глаза светлые.

Особые приметы: татуировки на левом плече крест и на руке на кисти цветок, ноги ампутированы до колен, передвигается на коляске.

Был одет в серую кепку, серую рубашку и серые брюки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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