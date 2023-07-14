В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ из-за аварии остановились аттракционы

Фото: «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

В омском парке им. 30-летия ВЛКСМ приостановили работу аттракционы. Причиной этого стала авария на электроподстанции на территории парка.

После устранения аварии работа аттракционов будет восстановлена, — сообщили в паблике администрации парка во «ВКонтакте».

Напомним, в четверг, 13 июля, из-за отключения электричества в парке «Вокруг света» на Зеленом острове остановилось колесо обозрения. Запустить его и спустить людей на землю удалось благодаря электрогенератору, установленному в парке.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru