В Омске в элитном доме на Волочаевской, который мог обрушиться из-за аварийной колонны, отменили режим ЧС

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в доме № 11/1 по улице Волочаевской привели в порядок аварийную несущую колонну в подъезде № 3, из-за которой могла рухнуть часть многоэтажки. Дом был признан безопасным для проживания по обследования, проведенного экспертами после ремонтно-восстановительных работ. В связи с этим режим локального ЧС, введенный ранее из-за угрозы обрушения элитной многоэтажки был отменен.

Работы по усилению аварийной колонны в соотвествии с проектом ООО «Центр качества строительства» провела компания ООО «СибСтройСервис», с которой заключило договор ТСН «Изумрудное». Все работы были проведены за счет товарищества собственников недвижимости, средства городского бюджета использованы не были.

Напомним, об аварийном состоянии колонны в многоэтажке стало известно в конце февраля этого года. Тогда городская комиссия по ЧС из-за существующей угрозы обрушения части дома приняла решение временно отселить жителей третьего подъезда.

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