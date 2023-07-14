Президент РФ Владимир Путин назначил трех судей в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей районных судов в Омске.

Согласно тексту документа, судьей Куйбышевского районного суда была назначена Ольга Васильченко. В должности судей Октябрьского районного суда были утверждены Анна Савкина и Евгения Токарева.

Напомним, в начале июля стало известно, что двое судей Советского районного суда могут перейти в Омский областной суд. Окончательное решение о переводе судей из районного в облсуд примет президент.

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