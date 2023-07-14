В Омской области планируют провести капитальный ремонт еще в 46 школах

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омской области планируют отремонтировать еще 46 школ. Об этом в послании Законодательному собранию сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

До 2025 года в регионе будет отремонтирована 21 школа. Потратить на ремонтные работы в образовательных учреждениях планируют более 2 миллиардов рублей. По словам Хоценко, на этом власти останавливаться не собираются: уже подана заявка на ремонт еще 46 образовательных учреждений в 2024-2026 годах. Он также отметил, что предстоит сложная работа, чтобы получить средства на эти цели федерального бюджета, так как регион поздно включился в федеральную программу капремонта школ.

Глава региона заявил, что взял на личный контроль строительство проблемных объектов образования — детского сада в Большеречье и школ в Горьковском и Черлаке. Напомним, возводить школу на 550 мест начали еще в 2020 году, а ввести в эксплуатацию должны были до 31 июля 2023 года.

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