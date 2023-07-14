Фото: Виталий ТИМКИВ

Омичи-герои СВО и их семьи смогут получить бесплатный «сельскохозяйственный гектар». Вопрос о введении этой меры поддержки на территории региона рассмотрит Заксобрание Омской области. Об этом в своем телеграм-канале сегодня утром написал врио губернатора Виталий Хоценко.

— По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина вместе с депутатами Законодательного собрания Омской области рассмотрим эту меру поддержки. Ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ, и семьи погибших бойцов бесплатно получат землю для ведения хозяйства или садоводства, — сообщил Хоценко.

Глава региона отметил, что уже дал поручения минимущества Омской области и органам местного самоуправления подготовить такие участки.

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