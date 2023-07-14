В Омской области снесут незаконную плотину на реке Оша

Фото: пресс-служба минприроды Омской области.

В Омской области суд рассматривает иск прокуратуры Крутинского района к районной администрации, МУП «Крутинский» и ООО «Крутинский рыбзавод». Прокуратура требует снести незаконную плотину на реке Оша в районе деревни Усть-Логатка, возведенную в мае 2022 года. Очередное заседание намечено на сегодня, 14 июля.

— Вместе с тем в адрес минприроды Омской области поступило письмо Администрации Крутинского муниципального района с уведомлением о принятом решении об извлечении грунта из прорана земляной плотины. Проведение работ запланировано 13 июля 2023 года, — отметили в пресс-службе минприроды Омской области.

Информация о том, были ли проведены запланированные работы по сносу плотины 13 июля, она данный момент отсутствует.

Напомним, ранее жители Тюкалинского района пожаловались на обмеление Ошы. Тогда в прокуратуре после проверки заявили, что плотина стала причиной уровня воды в реки.

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