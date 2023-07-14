На модернизацию спортивных сооружений в Омске из бюджета выделили 500 тыс. руб

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пяти районам Омской области выделили из регионального бюджета свыше 1,35 миллиона рублей на материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений сферы молодежной политики. Денежные средства распределили между Кормиловским, Крутинским, Омским, Черлакским и Усть-Ишимским районами.

— Самый большой объем средств будет направлен в Омский район – 500 тысяч рублей. Кормиловский район получит 154 тысячи рублей, Крутинский и Усть-Ишимский – по 200 тысяч и Черлакский район – 300 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Помимо сельских районов, 500 тысяч рублей на модернизацию и эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, включая их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем, выделили Омску.

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