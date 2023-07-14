В Омской области детям-сиротам выдадут дополнительно 69 жилищных сертификатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области детя-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за дополнительных средств предоставят 69 жилищных сертификатов на общую сумму 202 миллиона рублей.

Всего на предоставление сертификатов в 2023 году в бюджете предусмотрены 478 миллионов рублей. В первоочередном порядке уже получили сертификаты семь мобилизованных из на сумму 19,5 миллиона рублей. В список претендентов на этот год были включены 262 человека.

— Ещё 69 жилищных сертификатов передадим детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего выделим 202 миллиона рублей путем внутреннего перераспределения средств по мероприятиям, реализуемым областным министерством строительства, — рассказал Хоценко.

Отметим, врио губернатора также дал поручения главам профильных ведомств провести встречи с основными застройщиками региона, чтобы проработать вопросы строительства жилья под сертификаты.

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