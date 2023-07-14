Врио губернатора Омской области Хоценко сегодня посетит Исилькульский район

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 июля, врио губернатора Виталий Хоценко посетит с рабочей поездкой Исилькульский район Омской области. Глава региона прибудет в район с командой правительства и традиционно пообщается с местными жителями.

—Буду работать в Исилькульском районе. С 9:00 до 11:00 в местной администрации команда правительства Омской области проведет прием граждан. В 17.30 жду всех, у кого есть вопросы или предложения по развитию региона, во Дворце культуры имени В.В.Радула по адресу: город Исилькуль, улица Пушкина, 30, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, 1 июля Виталий Хоценко посетил с рабочим визитом Одесский район. Глава региона посетил детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна», семью участника СВО, а также провел встречу с местными жителям, которая длилась три часа.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru