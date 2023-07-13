В Омске ликвидируют 52 несанкционированные свалки за 116 млн рублей

Фото: Иван Макеев

В областном центре и более чем в 15 районах ликвидируют 52 несанкционированные свалки. На эти цели из регионального бюджета выделят 116 миллионов рублей.

Кроме Омска субсидию получат Азовский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Называевский, Нововаршавский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Саргатский, Таврический, Тевризский, Черлакский и Шербакульский районы.

– Очистим территории от отходов и улучшим окружающую среду, – написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

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