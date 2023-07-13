Мэр Омска Сергей Шелест высказался против рекламы на Любинском проспекте

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Сегодня, 13 июля, Сергей Шелест высказался против размещения на Любинском проспекте рекламных стел. Мэр уже дал соответствующее поручение.

– Думаю, что подобные сооружения имеют место в городской среде, но не в историческом центре Омска, – сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Схему размещения новых рекламных конструкций на Любинском проспекте будет пересмотрена. Однако фундаменты под рекламные конструкции уже залиты. Отметим, что фундаменты для рекламных стел также залиты в скверах Алтунина и Врубеля.

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