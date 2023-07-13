По просьбе омичей автобус №24 будет ходить чаще

Фото: 2ГИС

В Омске увеличат количество рейсов на маршруте №24. Такое решение было принято после жалоб омичей на долгое ожидание транспорта. Дополнительные автобусы будут ходить по выходных дням, начиная с 15 июля.

– Отправление автобусов от конечной остановки «Железнодорожный вокзал» в направлении Левобережья после 20 часов будет осуществляться в 20:02, 20:15, 20:29, 20:42, 20:56, 21:12, 21:28, 21:40, 22:00, 22:00 часов с интервалом движения 13-14 минут. Плановое прохождение указанных рейсов через остановку общественного транспорта КДЦ «Маяковский» в 20:20, 20:33, 20:47, 21:00, 21:14, 21:30, 21:46, 21:58, 22:18, 22:38, — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также в департаменте транспорта решается вопрос о дополнительных рейсах автобуса №24 в будние дни. Сергей Шелест поручил продолжить оптимизацию транспортного сообщения по самым популярным направлениям. В частности, одним из таких направлений является Левобережье.

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