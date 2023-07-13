Хоценко рассказал о мерах поддержки омичей, участвующих в СВО, и их семей

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 13 июля, врио губернатора Виталий Хоценко в ходе послания Заксобранию Омской области рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей.

— В первую очередь — поддерживаем участников СВО и членов их семей. Каждый солдат всегда думает о доме. И если дома — все хорошо, то он может полностью сосредоточиться на боевых задачах. Сегодня каждый при заключении контракта совокупно получит до 450 тысяч рублей, — сказал Хоценко.

Глава региона также отметил, что в Омске с 31 мая заработал филиал государственного фонда «Защитники Отечества», нацеленного на помощь ветеранам специальной военной операции и их близким.

— Через него будем помогать ветеранам спецоперации и семьям героев. Каждая просьба наших людей будет рассмотрена! — подчеркнул Хоценко.

Отметим, в регионе действует множество мер по поддержке семей участников СВО, в частности, помощь в переводе домов с печного на газовое отопление.

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