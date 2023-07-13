В Омской области вынесли приговор браконьеру, застрелившему двух косуль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области вынесли приговор 48-летнему жителю Исилькульского района, убившему незаконно двух косуль.

Как было установлено судом, днем 27 декабря 2022 года обвиняемый, будучи в селе Первотаровка Исилькульского района, застрели из гладкоствольного ружья двух самцов косуль. Разрешения на охоту у мужчины не было.

Материальный ущерб, причиненный минприроды Омской области в результате действий охотника-нелегала, составил 80 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал полностью и добровольно возместил причиненный ущерб.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, добровольно возместил причинённый ущерб.

Суд приговорил омича к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, с возложением обязанностей, а также постановил конфисковать орудие преступления — его гладкоствольное ружье.

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