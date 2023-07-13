Под Омском построят дополнительный водопровод от Крутой Горки до Красноярки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня врио губернатора сообщил о том, что 27 тысяч жителей Омской области будут обеспечены качественной питьевой водой за счет строительства дополнительного водопровода от Крутой Горки до Красноярки.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» также региональный минстрой планирует ввод в эксплуатацию 7 объектов для централизованного водоснабжения населения в Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Нижнеомском, Нововаршавском и Черлакском районах.

При этом пока потребность в федеральном финансировании по проекту значительно превышает возможности, поэтому чиновник поручил минэнерго проработать этот вопрос с федеральным Минстроем.

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