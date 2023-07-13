«Сказки о воде» омичей теперь доступны в приложении «Попутчик» для пассажиров поездов дальнего следования

Короткие рассказы, написанные детьми сотрудников ГК «Росводоканал», теперь можно прочитать в информационно-развлекательной системе РЖД «Попутчик». Доступ к ней есть на 200 различных поездах дальнего следования.

Сборник «Сказки о воде» состоит из 27 историй о ценности каждой капли чистой воды и бережном отношении к главному ресурсу нашей планеты. Работы победили в корпоративном творческом конкурсе ГК «Росводоканал». Авторам сказок от 4 до 14 лет, они живут в 10 городах России, где работают предприятия компании. Сборник «Сказки о воде» – часть большого детского эколого-образовательного проекта «ВодаЖизнь», который стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» и лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России» по итогам 2022 года. Онлайн проект «ВодаЖизнь» и книга «Сказки о воде» доступны всем детям и их родителям на сайте ГК «Росводоканал».

«Путешествие на поезде – это всегда увлекательное приключение для детей. Думаю, им будет интересно прочитать истории, придуманные их ровесниками. Из сказок ребята узнают откуда в кране берется вода и почему надо ее беречь, а еще много интересного. С помощью экологического проекта «ВодаЖизнь» и «Сказок о воде» мы с самого раннего возраста знакомим подрастающее поколение с культурой ответственного потребления», – отметил директор по персоналу ГК «Росводоканал» Илья Гузеев.

Своими сказочными историями о воде поделились и омичи. Так, юная София Герцева, чья мама работает в дирекции по правовым вопросам омского водоканала, придумала сказку «Вода, вернись, пожалуйста», а Мария и Дарья Малышковы, дочери руководителя пресс-службы сочинили «Сказку о Реке». Авторы сказок рассказали о необходимости бережного отношения к питьевой воде и о важности сохранения рек и берегов природных водоемов в чистоте.