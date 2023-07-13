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НовостиОбщество13 июля 2023 9:03

Размер молодежной премии губернатора Омской области в 2024 году увеличат до 100 тыс. руб

Ранее размере премии составлял всего 57 тыс. рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

Сегодня, 13 июля, в ходе послания Заксобранию Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в 2024 году размер молодежной премии губернатора, которую вручают омичам за профессиональное мастерство и активное участие в государственной политике, будет увеличен с 57 до 100 тысяч рублей.

По мнению главы региона, 57 тысяч рублей является достаточно скромной суммой, поэтому в следующем году размер премии должен быть увеличен до 100 тысяч рублей.

Хоценко также отметил, что в Омской области очень много активной молодежи, которая не только принимает участие в различных мероприятиях, но и выступает в качестве инициаторов и организаторов различных событий.

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