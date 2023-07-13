Виталий Хоценко: Омская экономика выросла по ключевым показателям

Накануне в своем послении Законодательному Собранию Омской области руководитель региона Виталий Хоценко сообщил, что рынок адаптировался к новым внешним условиям, экономика в области растет.

В докладе об основных результатах деятельности регионального правительства за прошлый год временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области Виталий Хоценко отметил, что все усилия противников привели к тому, что за прошлый год омская промышленность приросла на 5,3 %. Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства (6,1 %). Объемы сельского хозяйства сохранены на уровне 2021 года — порядка 130 млрд рублей.

Ввод жилья вырос до 700 тысяч квадратных метров в год. В экономику региона инвестировано более 190 миллиардов рублей. По уровню развития государственно-частного партнёрства Омская область вошла в тройку лидеров по стране.

Руководитель Омской области считает особенно важным рост объемов внешней торговли — порядка 15% к уровню 2021 года. При этом работа велась в условиях переориентации логистических цепочек. Экспорт вырос на 22%.

- Вот так нас изолировали. Положительная тенденция отмечается и в секторе предпринимательства. Количество занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 9 %, до почти 300 тысяч человек. Это более трети всех занятых в регионе! Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 16 %, или на 3 млрд 100 млн рублей. Достигнутые результаты — закономерный итог своевременных действий нашего президента Владимира Владимировича Путина, федеральных и региональных властей. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наша экономика адаптировалась к новым внешним условиям, — сообщил Виталий Хоценко.