Селам Омской области федерация выделила 700 миллионов рублей на транспорт

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Федерация готова выделить Омской области 700 млн рублей на обновление общественного транспорта в селах 32 районов. Об этом врио губернатора Виталий Хоценко сообщил в ходе выступления перед депутатами Законодательного Собрания.

- Нам выделили 700 млн рублей на обновление общественного транспорта. 120 единиц техники мы купим и на 80 % поменяем транспорт в наших селах, - сказал Хоценко.

По словам главы области, такое решение было принято на совещании под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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