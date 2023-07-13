В Омске ликвидировали картографическую фабрику и присоединили к федеральной

Фото: Яндекс.Карты.

В Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о ликвидации предприятия - ОАО «Омская картографическая фабрика». Также организацию присоединили к федеральному АО «Роскартография». До своего 90-летия фабрика в статусе региональной не дожила всего 1 года. Фабрика специализируется на издании картографической продукции, также выпускает книги, журналы, плакаты и канцелярские товары. И, видимо, дальше продолжит свою деятельность в ином юридическом статусе.

Сейчас по стране идет полным ходом процесс присоединения двух десятков картографический предприятий страны к АО «Роскартография». Таким образом выполняется указ президента России Владимира Путина от 17 октября 2022 года.

Дата рождения Омской картографической фабрики – 20 мая 1934 года. Несколько десятилетий она находилась на территории Омской крепости. В 2012 году фабрика переехала в новый комплекс зданий на улице Куйбышева и была преобразована из ФГУП в ОАО.

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