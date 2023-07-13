Выпускники базовой кафедры «Газпром нефти» попадут в штат Омского НПЗ

Образование по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование» получили 24 выпускника. Базовая кафедра «Газпром нефти» была создана в 2014 году при поддержке регионального министерства образования в рамках программы подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».

Образовательная программа для студентов составлена с учетом потребностей действующего производства и дает ребятам все необходимые компетенции. С третьего курса студенты проходят оплачиваемую практику на производственных установках ОНПЗ. За время существования базовой кафедры «Газпром нефти» выпустилось уже 237 высококлассных специалистов нефтепереработки.

Во время учебы на кафедре ребята получают теоретические знания и практический опыт работы на предприятии. Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский считает, что взаимодействие с Омским НПЗ помогает учебный курс так, чтобы молодые люди получали знания, соответствующие потребностям реального производства.

Гендиректор ОНПЗ Олег Белявский считает базовую кафедру «Газпром нефти» уникальной средой для получения профессиональных компетенций.

- Приходя на наше предприятие, молодые люди имеют необходимые качества для эффективной работы и реализации себя в профессии. Это уже шестой выпуск базовой кафедры. По опыту мы видим, что ее выпускники высоко ценят возможность проявить себя на современном высокотехнологичном предприятии и прикладывают максимум усилий для решения производственных задач, — подчеркнул Олег Белявский.

ОНПЗ сотрудничает с ОмГТУ в рамках проекта «Лига вузов» — комплексной системы взаимодействия «Газпром нефти» с университетами для развития партнерства.

- Сейчас в ОмГТУ продолжается приемная кампания, мы приглашаем будущих нефтепереработчиков к обучению в нашем вузе, — призвал абитуриентов Дмитрий Маевский.

Подать документы для обучения на базовой кафедре «Газпром нефти» можно до 21 июля.

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