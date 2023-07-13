Сильный ветер, крупный град, гроза ожидаются в Омске 14 и 15 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске 14 и 15 июля ожидаются сильный ветер, крупный град, гроза. Об этом предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Спасатели рекомендуют не парковать автомобили возле линий электропередач, деревье и рекламных щитов.

- Избегайте оборванных проводов, шатких конструкций и раскачивающихся вывесок. Уберите с крыш, с подоконников, с балконов и лоджий предметы, которые при падении могут нанести травмы людям. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звоните на номер 101, - сообщают в профильном ведомстве.

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