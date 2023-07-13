В Омске определены семь лучших проектов форума гражданских активистов «Решают люди»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Из 80 проектов отобрано сразу семь лучших предложений, представленных на первом региональном форуме гражданских активистов «Решают люди».

Проекты, разработанные на обучающем мероприятии активистами из Омска и районов Омской области, получат приоритет при отборе инициатив для реализации в 2024 года. Как отметил глава региона Виталия Хоценко, в 2024 году планируется выделить из областного бюджета до 1 млрд рублей на реализацию инициатив граждан в городе Омске и районах Омской области. На реализацию одного проекта можно будет привлечь до 3 млн рублей.

В число победителей вошли три проекта на территории города – проект по созданию спортивного корта на территории школы №107 в Ленинском округе, проект по обустройству стадиона в районе ул. 3-я Кордная и проект по благоустройству сквера в Лукьяновке. Из проектов, предложенных районными командами, жюри также выбрало три лучших – проект по созданию спортивной площадки в Таре, проект по благоустройству парка в центре Нововаршавки и проект по благоустройству территории обелиска в Русской Поляне. Также по итогам голосования всех участников форума в число лучших включен проект по благоустройству территории детской библиотеки в Кормиловке «Гласный дворик».

- По итогам Форума мы видим заинтересованность и готовность жителей влиять на принимаемые решения, определять сегодня приоритеты расходования бюджетных средств и развития территории, участвовать в реализации идей, нацеленных на улучшение качества жизни в родном городе или селе, - прокомментировал Вадим Чеченко.

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