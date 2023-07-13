Омичи начали получать субсидии на газификацию частных домов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

201 тысячу рублей получила семья Никитиных из Ленинского округа Омска для газификации своего дома. Глава семьи сейчас находится в зоне СВО, а вот жена Ксения решила к приезду мужа отказаться от печного отопления, чтобы в жилье был порядок.

Безопасность также важна для четы Никитиных, ведь у них растет ребенок. Поэтому перевод отопления в жилье средства в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» для них большой плюс. Ко всему, тратить семейный бюджет на это не приходится.

- Сейчас мы остались вдвоем с ребенком – наш папа и муж в октябре ушел на СВО, защищать Родину. К его возвращению хотим благоустроить дом – поменять печное отопление на газовое. Это безопаснее и удобнее. Собственные денежные средства мы не вкладывали, все полностью за счет государства, очень признательны за это, — делится впечатлениями Ксения.

К слову, Омск вошел в число 12-и крупных городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Проект направлен на снижение вредных выбросов в атмосферу, и, в частности, в рамках проекта жители нашего города могут бесплатно заменить негативно влияющее на атмосферный воздух печное отопление на экологически чистое газовое. Финансирование проекта осуществляется из бюджетов всех уровней, в том числе регионального — при поддержке главы региона Виталия Хоценко.

Для удобства омичей были организованы две схемы бесплатного проведения газа. Первая - это самим выполнить все работы, предоставить документы об оплате и возместить затраты. Либо, как семья Никитиных, - оформить субсидию. Ее оформляют в окружной администрации. Нужно предоставить лишь заявление и договор на выполнение работ по установке оборудования в доме. Важно, чтобы он был заключен до 31 декабря 2023 года.

Получить, кстати, деньги может лишь один член семьи. Главное для участия в проекте, чтобы дом был индивидуальной или блокированной застройки с печным отоплением. Максимальная сумма субсидий и компенсаций составляет 212 тысяч рублей.

- Поддержка в виде субсидии на выполнение работ по газификации дома либо компенсация уже понесенных расходов — каждый участник программы решает сам, что для него удобнее. Специалисты Ленинской администрации принимают документы, стараются отслеживать их прохождение и помогать жителям округа по мере необходимости, — рассказал начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского округа Александр Шнипко.

Между тем, прием документов в Ленинском округе ведется в администрации округа по адресу: проспект Карла Маркса, 62, каб. 307, тел. для справок — 41-64-29.

Сегодня в администрации округов Омска приняли 993 заявления о предоставлении компенсаций по переводу с печного на газовое отопление на сумму 128 млн рублей, а компенсации выплачены 415 собственникам на общую сумму около 60 млн рублей.

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