Мэрия ищет подрядчика на монтаж четырех цветочных композиций на омской выставке «Флора»

Фото: закупки.гов

На монтаж четырех цветочных композиций на омской выставке «Флора» мэрия ищет подрядчика. Аукцион пройдет 21 июля.

Смонтировать каркасы, украшенные цветами необходимо в Выставочном сквере. По техзаданию там должны появиться «Шлейф любви», «Лучи знаний», «Круги времени» и «Прекрасное в вечном».

Напомним, что ранее торги на оформление «Флоры» выиграла Светлана Полевьянова. За 14 композиций она получит 9,03 млн рублей.

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