11 остановок поставят в Омска до 15 октября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 15 октября в Омска поставят 11 остановок. Горадминистрация ведет поиски подрядчика на выполнение работ.

Начальная максимальная сумма контракта предложена в размере 9,76 млн рублей. Свою стоимость участники аукциона предложат 21 июля.

Новые остановки появятся в основном на окраинах города – улицах Гашека, Барабинской, Кирова, Нефтезаводской и проспекте Губкина. В центральной части Омска планируется установить павильоны на остановке «5-я Северная».

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