В аномальную жару омские дорожники дважды в день поливают улицы города

Фото: admomsk.ru

Омские дорожники в дни аномальной жары ежедневно увлажняют асфальт на улицах города.

Увлажнение при помощи спецтехники помогает охладить дорожное покрытие и предотвратить его возможную деформацию. Полив дорог специалисты омского БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» проводят во всех округах Омска дважды в день: рано утром (с 6 до 12 часов) и поздним вечером (с 21 до 22 часов).

Напомним, с 14 июля в Омск придет небольшое похолодание с ливнями, грозами, крупным градом и шквалистым ветром.

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