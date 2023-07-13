Бойцам омского 504-го танкового полка, отличившимся в ходе СВО, вручили высокие награды

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Военнослужащим 504-го танкового полка, отличившимся при выполнении должностных обязанностей в ходе СВО, вручили медали «За укрепление боевого содружества», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

В зоне проведения СВО накануне состоялось торжественное вручение ведомственных медалей Минобороны РФ военнослужащим 504-го танкового полка, сформированного в Омске. За особые отличия при выполнении должностных обязанностей были награждены 95 омских бойцов.

Напомним, 504-й танковый полк был сформирован на базе Омского автобронетанкового инженерного института в октябре 2022 года. В ее состав вошли мобилизованные из Омской области и пяти других регионов России. Перед отправкой на фронт все резервисты прошли комплексную подготовку под руководством опытных инструкторов.

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