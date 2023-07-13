Омичи, позаботьтесь о своих детях! Что может привести к жуткой трагедии?

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире погибает от несчастных случаев более 1000000 детей и подростков, более 2000 детей в день и более 100 детей и подростков - в час (!). Вышеуказанные несчастные случаи – это смерти от внешних управляемых причин, которые можно было бы предотвратить.
Внешние (управляемые) причины смертности детей и подростков и их профилактика.
Суицид (самоубийство)
- своевременная психологическая помощь в трудной жизненной ситуации ребенка (подростка)
- доброе участие в конфликтной ситуации
- поддержание доверительных отношений в семье ребенка (подростка), позитивные беседы и формирование оптимистического настроя
Убийство
- беседы с ребенком о правилах общения с незнакомыми людьми
- беседы с ребенком о правилах поведения в экстремальной ситуации
- обезопасить ребенка от прогулок в удаленных местах, в одиночестве
Транспортная травма
- обучение ребенка правилам дорожного движения
- обучение ребенка правилам поведения на дороге
- обучение ребенка безопасной езде на велосипеде, самокате и т.п.
- транспортировку ребенка осуществлять в специальных удерживающих устройствах
Пожары, ожоги (в том числе, химическими веществами)
- постоянный надзор за ребенком
- исключить питьё горячих напитков с ребенком на руках
- следить за тем, чтобы чашки с горячими напитками стояли на удалении от края стола, чтобы малыш до них не дотянулся
- не использовать скатерти и салфетки (малыш может стянуть их со стола)
- поворачивать ручки чайников к задней части плитки
- использовать задние конфорки для приготовления пищи
- установить решетки на открытые нагревательные приборы, печи и камины
- хранение спичек и зажигалок на верхних полках
- беседы с ребенком о том, что такое огонь и горячие предметы
- исключить хранение в бутылках для пищевых продуктов щелочей, кислот и иных химических жидкостей
Электрический ток
- заменить изношенные электропровода
- тщательно изолировать соединения проводов и удлинителей
- использовать электрозаглушки для розеток
- исключить прогулки и игры ребенка в опасных местах (возле линий электропередач (в том числе, запускание воздушного змея), в промышленных зонах, на стройках
- беседы с ребенком об опасности электрического тока
Падения
- не оставлять детей без присмотра на высоте
- установить специальные ограничители на открывание окон (не более 10 см)
- отодвинуть всю мебель (в т.ч. кровать) от окон
- установить на окна металлические решетки с расстоянием между прутьями не более 10 см
- беседы с ребенком о том, что москитные сетки не защищают от падения
- не использовать ходунки в помещении, где имеются ступеньки
- установить ограждения на ступеньках, балконах
- после падения с качели обучить ребенка прижаться к земле для исключения дополнительного травмирования
Утопления
- не оставлять ребенка без присмотра в воде или вблизи воды (в т.ч. ванна, таз)
- обучить ребенка плаванию
- использовать индивидуальные спасательные средства на пляже, в лодке, на озере, мелком водоеме)
- запретить ребенку прыжки в воду, если глубина водоема менее 150см
- запретить купание ребенка в водоеме во время грозы
- запретить ребенку находиться рядом с замерзшим водоемом
Обтурационная (удушение) и аспирационная асфиксия
- не укладывать ребенка спать рядом с собой
- укладывать ребенка первых месяцев жизни набок
- не укладывать маленького ребенка в кроватку с перинами, мягкими одеялами и подушками, с мягкими игрушками
- не давать маленькому ребенку еду с мелкими косточками и семенами
- исключить игру маленького ребенка с мелкими игрушками и игрушками, состоящими из мелких деталей
Отравления
- не хранить ядовитые вещества, кислоты, щелочи, горючее в бутылках для пищевых продуктов (ребенок по ошибке может выпить содержимое)
- хранить лекарственные средства, средства бытовой химии и т.п. в местах, не доступных для детей.
Уважаемые родители!
На основании статистических данных ВОЗ можно утверждать то, что причинами несчастных случаев в детском возрасте является отсутствие должного надзора за детьми и неосторожное, неправильное поведение детей в быту, на улице, во время занятий спортом и игр.
Помните!
Смерть от внешних управляемых причин – это смерть, которую можно избежать!
Соблюдение правил безопасности во всех ситуациях – это средство спасения жизни и сохранения здоровья ребенка!