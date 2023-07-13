Омичи, позаботьтесь о своих детях! Что может привести к жуткой трагедии?

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире погибает от несчастных случаев более 1000000 детей и подростков, более 2000 детей в день и более 100 детей и подростков - в час (!). Вышеуказанные несчастные случаи – это смерти от внешних управляемых причин, которые можно было бы предотвратить.

Внешние (управляемые) причины смертности детей и подростков и их профилактика.

Суицид (самоубийство)

- своевременная психологическая помощь в трудной жизненной ситуации ребенка (подростка)

- доброе участие в конфликтной ситуации

- поддержание доверительных отношений в семье ребенка (подростка), позитивные беседы и формирование оптимистического настроя

Убийство

- беседы с ребенком о правилах общения с незнакомыми людьми

- беседы с ребенком о правилах поведения в экстремальной ситуации

- обезопасить ребенка от прогулок в удаленных местах, в одиночестве

Транспортная травма

- обучение ребенка правилам дорожного движения

- обучение ребенка правилам поведения на дороге

- обучение ребенка безопасной езде на велосипеде, самокате и т.п.

- транспортировку ребенка осуществлять в специальных удерживающих устройствах

Пожары, ожоги (в том числе, химическими веществами)

- постоянный надзор за ребенком

- исключить питьё горячих напитков с ребенком на руках

- следить за тем, чтобы чашки с горячими напитками стояли на удалении от края стола, чтобы малыш до них не дотянулся

- не использовать скатерти и салфетки (малыш может стянуть их со стола)

- поворачивать ручки чайников к задней части плитки

- использовать задние конфорки для приготовления пищи

- установить решетки на открытые нагревательные приборы, печи и камины

- хранение спичек и зажигалок на верхних полках

- беседы с ребенком о том, что такое огонь и горячие предметы

- исключить хранение в бутылках для пищевых продуктов щелочей, кислот и иных химических жидкостей

Электрический ток

- заменить изношенные электропровода

- тщательно изолировать соединения проводов и удлинителей

- использовать электрозаглушки для розеток

- исключить прогулки и игры ребенка в опасных местах (возле линий электропередач (в том числе, запускание воздушного змея), в промышленных зонах, на стройках

- беседы с ребенком об опасности электрического тока

Падения

- не оставлять детей без присмотра на высоте

- установить специальные ограничители на открывание окон (не более 10 см)

- отодвинуть всю мебель (в т.ч. кровать) от окон

- установить на окна металлические решетки с расстоянием между прутьями не более 10 см

- беседы с ребенком о том, что москитные сетки не защищают от падения

- не использовать ходунки в помещении, где имеются ступеньки

- установить ограждения на ступеньках, балконах

- после падения с качели обучить ребенка прижаться к земле для исключения дополнительного травмирования

Утопления

- не оставлять ребенка без присмотра в воде или вблизи воды (в т.ч. ванна, таз)

- обучить ребенка плаванию

- использовать индивидуальные спасательные средства на пляже, в лодке, на озере, мелком водоеме)

- запретить ребенку прыжки в воду, если глубина водоема менее 150см

- запретить купание ребенка в водоеме во время грозы

- запретить ребенку находиться рядом с замерзшим водоемом

Обтурационная (удушение) и аспирационная асфиксия

- не укладывать ребенка спать рядом с собой

- укладывать ребенка первых месяцев жизни набок

- не укладывать маленького ребенка в кроватку с перинами, мягкими одеялами и подушками, с мягкими игрушками

- не давать маленькому ребенку еду с мелкими косточками и семенами

- исключить игру маленького ребенка с мелкими игрушками и игрушками, состоящими из мелких деталей

Отравления

- не хранить ядовитые вещества, кислоты, щелочи, горючее в бутылках для пищевых продуктов (ребенок по ошибке может выпить содержимое)

- хранить лекарственные средства, средства бытовой химии и т.п. в местах, не доступных для детей.

Уважаемые родители!

На основании статистических данных ВОЗ можно утверждать то, что причинами несчастных случаев в детском возрасте является отсутствие должного надзора за детьми и неосторожное, неправильное поведение детей в быту, на улице, во время занятий спортом и игр.

Помните!

Смерть от внешних управляемых причин – это смерть, которую можно избежать!

Соблюдение правил безопасности во всех ситуациях – это средство спасения жизни и сохранения здоровья ребенка!